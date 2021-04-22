México.- Tras denunciar amenazas por parte del crimen organizado, el alcalde de Huamuxtitlán, Guerrero, Mario García Flores pidió en el senado, más seguridad para el municipio.

El edil denunció que recibió una llamada telefónica de un supuesto grupo del crimen organizado dándole 15 días para que dejara el cargo, a lo que el alcalde se negó a aceptar “no lo voy a hacer porque ahora tengo el respaldo de los ciudadanos y seguiré trabajando y no lo digo para retar a la delincuencia”.

De acuerdo con el alcalde, las amenazas surgieron a raíz de que la Policía Municipal detuvo a dos personas vendiendo “cosas ilícitas”, desde ahí comenzó la presión para que los dejara libres, indicó que le informó al fiscal del estado para que tuviera conocimiento del caso.

Reconoció que el crimen organizado siempre pide dinero, sobre todo al los alcaldes municipales, ya que saben que éstos manejan grandes cantidades de dinero.

Acompañado por la bancada del PRD en el Senado, el alcalde de Huamuxtitlán se negó a dejar el cargo, y que su caso no es aislado, ya que numerosos funcionarios y alcaldes de Guerrero están bajo una amenaza constante del crimen organizado.

Asimismo informó que el Ayuntamiento ha dialogado con integrantes del frente ciudadano que conforma la Policía Comunitaria para trabajar de manera coordinada.

Con información de La Jornada Guerrero y Cuartoscuro