El informe “Desaparición de personas en México” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revela que en el país desaparecen más niñas y adolescentes mujeres que hombres en ciertos grupos de edad, además de identificar cuál es la entidad con más casos de menores desaparecidos.

El documento, publicado por la CIDH, señala que hasta junio de 2025 México acumulaba más de 128 mil personas desaparecidas y más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado.

Asimismo, el informe advierte que las desapariciones y desapariciones forzadas en México estarían relacionadas principalmente con:

Crimen organizado

Participación o colusión de autoridades estatales

Aunque la mayoría de las personas desaparecidas en México son hombres, el fenómeno presenta diferencias importantes según el grupo de edad y género, especialmente entre niñas y adolescentes.

Estado de México es la entidad donde más desaparecen niños y adolescentes

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), citadas por la CIDH, el Estado de México concentra el mayor número de desapariciones de niños, niñas y adolescentes en el país.

La entidad registra 4 mil 113 casos de menores desaparecidos, una cifra considerablemente superior a la del resto de los estados.

Además, en el Estado de México predominan las desapariciones de niñas y adolescentes mujeres, con 2 mil 492 casos reportados hasta junio de 2025.

Después del Estado de México, las entidades con más desapariciones de menores son:

Tamaulipas: 1,589 casos

Ciudad de México: 1,583 casos

Jalisco: 1,261 casos

¿Por qué desaparecen más niñas y adolescentes en México?

El informe de la CIDH destaca que el grupo de edad de entre 12 y 16 años es el único segmento en México donde el número de mujeres desaparecidas supera al de hombres.

En ese rango se contabilizan 5 mil 454 niñas y adolescentes desaparecidas.

Entre las principales causas identificadas por la CIDH se encuentran:

Trata de personas y explotación sexual: Las víctimas suelen ser captadas mediante engaños afectivos conocidos como grooming, principalmente a través de redes sociales, videojuegos y aplicaciones móviles. El objetivo es aislarlas de sus familias para facilitar su explotación sexual o trabajo forzado.

Servidumbre para grupos criminales: El informe también documenta casos de adolescentes obligadas a realizar tareas domésticas o actividades para grupos del crimen organizado.

Explotación económica y adopciones ilegales: La CIDH advierte que existen desapariciones vinculadas con explotación económica y redes de adopciones ilegales.

La Comisión subraya que muchos de estos casos no son investigados con perspectiva de género, lo que favorece la impunidad y evidencia fallas estructurales en la respuesta de las autoridades mexicanas.