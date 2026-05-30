Un ataque armado se registró durante la noche del pasado viernes 29 de mayo en la zona centro de Salamanca, Guanajuato, dejando un saldo preliminar de al menos cuatro personas muertas y más heridos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en la esquina de las calles Río Bravo y Mariano Abasolo, donde un grupo de personas se encontraba reunido cuando fue atacado por hombres armados.

Elementos de seguridad desplegaron un operativo en la zona para buscar a los responsables, sin que hasta ahora se reporten detenidos. La Fiscalía del estado recaba evidencias para integrar la carpeta de investigación.

Violencia en México (Cuartoscuro / José Betanzos Zárate )

Reportan ataque armado en centro de Salamanca, Guanajuato; hay al menos cuatro muertos

Al menos cuatro personas murieron durante un ataque armado en Salamanca, donde agresores llegaron al lugar y abrieron fuego contra los asistentes, provocando una escena de caos entre vecinos y familiares.

Testigos señalaron que las detonaciones se escucharon en varias cuadras a la redonda, lo que movilizó de inmediato a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Elementos de la Cruz Roja y servicios médicos trasladaron a los heridos a distintos hospitales de la región, mientras que algunas víctimas fueron auxiliadas por particulares.

Versiones preliminares indican que, además de los cuatro fallecidos, un hombre habría sido privado de la libertad por los atacantes. Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer los hechos.