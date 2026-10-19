Julio León anunció el adelanto de los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2026 para estudiantes beneficiarios de la Becas Bienestar:

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Beca Benito Juárez

Beca Gertrudis Bocanegra

La medida permitirá que los apoyos económicos comiencen a depositarse desde el 19 de octubre, semanas antes del calendario habitual.

De acuerdo con el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, el ajuste fue posible gracias a la conclusión anticipada de los procesos de validación y carga de matrículas por parte de las instituciones educativas, lo que agilizó la dispersión de recursos.

Este es el calendario de pagos de septiembre-octubre 2026 para Jóvenes Escribiendo el Futuro

El calendario de pagos de los tres apoyos del sistema de Becas del Bienestar inicia el lunes 19 de octubre de 2026 y se extiende hasta el viernes 30 del mismo mes.

19 de octubre: A y B.

20 y 21 de octubre: C.

22 de octubre: D, E, F y G.

23 de octubre: H, I, J, K y L.

26 de octubre: M.

27 de octubre: N, Ñ, O, P y Q.

28 de octubre: R.

29 de octubre: S.

30 de octubre: T, U, V, W, X, Y y Z.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: calendario de pagos de septiembre-octubre 2026 (especial )

El calendario de pagos de Jóvenes Escribiendo el Futuro así como becas Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra es de manera escalonada de acuerdo con la primera letra del primer apellido de cada beneficiario.