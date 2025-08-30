Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, afirmó durante su visita en Chihuahua que el PRIAN no tiene cuadros para las elecciones de 2030 y señaló que sus afiliados han disminuido.

Mientras Morena ha superado su meta de afiliación a lo largo de toda la República, el PAN está “extraviado” y no cuenta con los perfiles para contender en 2030, aseguró Luisa Alcalde.

Las declaraciones de Luisa Alcalde han despertado la curiosidad sobre cuántos afiliados tiene el PAN y otros partidos políticos ante los número de Morena; te damos todos los detalles.

Este es la cifra de afiliado del PAN; Luisa Alcalde asegura que le falta cuadros para elecciones 2030

De acuerdo con el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE) con última actualización en 2023, el PAN tiene 277 mil 665 afiliados, distribuidos de la siguiente manera:

Hombres: 129 mil 120 afiliados

Mujeres: 148 mil 545 afiliadas

El Registro Nacional de Militantes del PAN actualizó sus datos en marzo de 2025 y detalló que cuenta con 308 mil 967 afiliados, sin embargo, no ha sido corroborando de manera oficial.

Luisa Alcalde aseguró que el PAN se encuentra “extraviado” al intentar perfilar a María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, como una posible candidata a las elecciones presidenciales de 2030.

¿Cuántos afiliados tiene el PRI? Esta es la cifra

Dada la curiosidad por conocer el número de afiliados al PAN, también te presentamos la cifra de los militantes del PRI en todo México, según datos del padrón del INE en 2023.

Los afiliados al PRI hasta esa fecha fue de millón 411 mil 889 personas:

Hombres: 505 mil 951 afiliados

Mujeres: 905 mil 938 afiliadas

Sin embargo, esta cifra mostró una caída significativa de militantes del PRI, pues en 2020 reportaba 2 millones 065 mil 161 afiliados y disminuyó más de 46% en 2023.

Cabe mencionar que Morena cuenta con 7 millones de afiliados en mayo 2025, según la página oficial del partido, aunque datos del INE señaló que hasta 2023 tenían 2 millones 322 mil 136 afiliados.