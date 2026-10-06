Nacional Monte de Piedad dio a conocer la fecha de reapertura tras casi un año de huelga, la cual finalizó el pasado 30 de septiembre, pero, ¿cuándo abrirán sucursales?

Aunado a su reapertura, Nacional Monte de Piedad destacó beneficios para sus clientes, a quienes les instó a realizar una cita para dar seguimiento a su empeño.

Tras un año de huelga, Nacional Monte de Piedad también resaltó que las prendas estuvieron resguardadas en sus bóvedas de seguridad, sin acceso por parte de nadie.

¿Cuándo abrirán las sucursales de Nacional Monte de Piedad? 7 de octubre es la fecha

A horas de firmarse el acuerdo que ponía fin a la huelga, Nacional Monte de Piedad confirmó que sus 300 sucursales abrirán el miércoles 7 de octubre.

¿Cuándo abrirán las sucursales de Nacional Monte de Piedad? Esta es la fecha (Nacional Monte de Piedad)

Nacional Monte de Piedad también destacó el horario continuo de sus sucursales en su reapertura:

Lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas

Sábados de 9:00 a 14:99 horas

Asimismo, Nacional Monte de Piedad llama a agendar una cita en su página de internet, para la cual solicitarán el nombre completo como aparece en la identificación oficial.

Así como un número de celular, que será verificado, para posteriormente elegir tanto la sucursal de Nacional Monte de Piedad como un horario, dentro de los ya mencionados.

La cita, tal como destaca Nacional Monte de Piedad, busca mejorar la experiencia, por lo que resaltan en sus publicaciones -como su cuenta regresiva- la importancia de agendar.

Nacional Monte de Piedad tiene distintos beneficios en su reapertura

Para su reapertura, Nacional Monte de Piedad compartió que tendrán distintos beneficios, como un refrendo adicional en sus empeños, para todos los ramos, bajo las condiciones estipulados en el contrato.

Hay cuatros condiciones para obtener este refrendo adicional, como había dado a conocer en mayo, por la suspensión del servicio:

Contratos que alcanzaron el número máximo de refrendos Contratos que se encuentren en el último mes de vencimiento Contratos que no cuenten con refrendos en su contrato original Autos sin resguardo, que tendrán un refrendo adicional aplicando en depósito y depósito de recuperación

Asimismo, Nacional Monte de Piedad señaló que habrá 45 días sin cobro de intereses para regularizar los empeños, además, de cuentos en los intereses que dependerán del historial del cliente.

Los artículos que terminaron sus pagos durante la huelga podrán ser retirados en la sucursal en donde fueron empeñados, sin necesidad de ningún trámite adicional.