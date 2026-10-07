El Nacional Monte de Piedad vuelve este miércoles 7 de octubre después de permanecer cerca de un año con sus sucursales cerradas debido a la huelga de sus trabajadores. Desde primeras horas, clientes acudieron a distintos establecimientos para recuperar sus prendas y realizar trámites.

En Campeche, decenas de pignorantes formaron largas filas desde temprano para ingresar a Nacional Monte de Piedad ante su reapertura tras un año de estar cerrados por huelga, principalmente para realizar empeños, desempeños o recuperar artículos que ya habían liquidado.

Nacional Monte de Piedad reabre sus más de 300 sucursales

La reapertura del Monte de Piedad se realizó a nivel nacional, con más de 300 sucursales retomando actividades tras un año de haber estado en huelga. En Monterrey, por ejemplo, clientes esperaban desde antes de las 8:30 de la mañana en una de las sucursales más antiguas de la ciudad.

Entre los servicios que nuevamente están disponibles se encuentran:

El empeño

Refrendo

Desempeño de prendas

Esto principalmente en artículos como: joyas, relojes y herramientas.

Nacional Monte de Piedad reabre sus sucursales este 7 de octubre tras un año de huelga (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM / Graciela López Herrera)

Además, el Nacional Monte de Piedad anunció un periodo de 45 días naturales sin cobro de intereses para sus clientes a partir de la reapertura. También contempla descuentos sobre los intereses generados durante el periodo de cierre, dependiendo del historial de cada usuario.

La institución también informó que los clientes pueden acudir directamente a la sucursal donde realizaron su empeño, sin necesidad de solicitar una cita por internet.