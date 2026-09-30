La huelga en Nacional Monte de Piedad podría terminar hoy miércoles 30 de septiembre de 2026 de llegar a un acuerdo entre el sindicato y la empresa, a casi un año del estallamiento.

El Sindicato de Trabajadores de Nacional Monte de Piedad y la directiva firmarían un acuerdo en la oficina del secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños.

De no llegar a dicho acuerdo, la huelga en el Monte de Piedad cumplirá un año este jueves 1 de octubre, movimiento que mantiene más de 300 sucursales cerradas.

Huelga en el Monte de Piedad podría terminar: sindicato y empresa buscan acuerdo

Representantes del sindicato de trabajadores, así como directiva de la empresa, esperan finalizar la huelga en Nacional Monte de Piedad la tarde de este miércoles 30 de septiembre.

Trabajadores de Monte de Piedad están en huelga. (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

La cita se tiene prevista a las 17:00 horas en la oficina de Marath Bolaños, tras una jornada de negociaciones entre el sindicato y los directivos de Nacional Monte de Piedad.

Se prevé que posterior a la firma se ratifique el final de la huelga por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, justo un día antes de cumplirse un año.

De firmar el acuerdo, se convocará a la base trabajadora a las 19:00 horas de hoy miércoles 30 de septiembre en el deportivo sindical para un informe.

En el mismo se explicarían los términos del acuerdo y los pasos para restablecer las operaciones en Nacional Monte de Piedad de manera gradual en todas sus sucursales.

Huelga en Nacional Monte de Piedad: esto se sabe del acuerdo entre sindicato y empresa

Tal como declararon los trabajadores de Nacional Monte de Piedad, esperan que hoy miércoles 30 de septiembre se solucione la huelga que ha afectado a mil 900 familias.

Aunque no se han oficializado los términos del acuerdo, se señala que abarca la totalidad del pliego petitorio, que incluye la regularización de las plazas laborales.

Así como el compromiso de pagar los adeudos pendientes a los trabajadores y la organización sindical, que abarca todo el periodo de la huelga; es decir, de casi un año.

De acuerdo con los trabajadores, la directiva de Nacional Monte de Piedad estaría violentando al menos 15 regulaciones del contrato colectivo, por lo que esperan soluciones.