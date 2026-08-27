La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó analizar la atracción del caso de la huelga de Nacional Monte de Piedad, referente al recurso que apela su inexistencia.

El martes 25 de agosto, con mayoría de votos, la SCJN aceptó analizar el amparo en revisión 33/2026, tras solicitud del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad.

Al respecto, la institución financiera celebró la resolución, ya que asegura que esto sentará un precedente.

SCJN analiza atraer caso de la huelga de Nacional Monte de Piedad

La SCJN aprobó con mayoría de ocho votos analizar la atracción del amparo en revisión sobre la huelga de Nacional Monte de Piedad, a casi 11 meses de la misma.

La propuesta fue presentada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, tras ser remitido desde el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo.

SCJN atrae caso de la huelga de Nacional Monte de Piedad (cortesía )

Esto después de que el juez de distrito de dicho tribunal declaró como inexistente la huelga el pasado febrero 2026, amparando así a Nacional Monte de Piedad.

Razón por la que el sindicato impugnó la determinación y pidió la intervención de la SCJN, que todavía determinará si atrae el caso para someterlo a revisión.

De momento, se desconoce qué ministro será quien revise el amparo o la fecha en que el Pleno de la SCJN votará si atrae el caso para determinar la existencia de la huelga.

Nacional Monte de Piedad celebra resolución de la SCJN aunque no resolverá la huelga

Tras la decisión de la SCJN, Nacional Monte de Piedad señaló que en caso de atraer el recurso de la huelga, se sentará un precedente para garantizar el debido proceso.

Así como el respeto a los lineamientos de la vida interna de los sindicatos y la seguridad jurídica de los trabajadores, como reflejo de su voluntad, por lo que respetarán cualquier decisión.

Sin embargo, Nacional Monte de Piedad también mencionó que el análisis de la SCJN no resolverá la huelga, ya que no se centrará en las razones detrás de la misma.