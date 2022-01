Critican a presentador de CNN por mandar a Gabriel Quadri a “Tepito TV”

Luego de que Gabriel Quadri fuera expulsado de una transmisión en vivo por promover un discurso de odio , el presentador de CNN, Camilo Egaña, también fue criticado por mandar al diputado a “Tepito TV”.

El diputado federal Gabriel Quadri fue expulsado de una transmisión de la televisora CNN en español, al que fue invitado junto a la diputada Salma Luévano para discutir la reciente polémica por sus mensajes de odio contra las personas transexuales.

Presentador de CNN es criticado por clasismo

En redes sociales, además de condenar el discurso transfóbico de Gabriel Quadri, usuarios han acusado al presentador de CNN, identificado como Camilo Egaña, de clasismo contra Tepito.

Y es que cuando el presentador corrió a Gabriel Quadri, le dijo:

“No le puedo dar espacio en este programa, yo pensé que…si usted viene aquí a propagar su discurso de odio, este no es el canal, esto en CNN español no lo aceptamos. Váyase a otro canal, a Tepito Televisión, a lo mejor en Tepito Televisión usted tiene espacio, aquí no señor Quiadri”. Camilo Egaña, PRESENTADOR DE CNN EN ESPAÑOL

En el video de la entrevista que se ha viralizado en redes, una usuario cuestiona los comentarios de Camilo Egaña: “el conductor tampoco sale nada bien... ¿o cómo por qué la transfobia sí puede permitirse en Tepito TV?”.

“En Tepito no tienen esa mentalidad homofóbica y llena de odio”, “Este acto me ofende muchísimo, en Tepito no invitarían a este tipo ni para insultarlo” y “el conductor sacó a relucir su clasismo con eso de Tepito TV”, son algunos de los comentarios.

“Estoy de acuerdo con las personas que comentan acerca del prejuicio clasista del conductor de CNN acerca de Tepito. Nomás no defiendan al barrio poniendo al delincuente Blanco Bravo como ejemplo de probidad y tolerancia”. Comentario en Twitter

“O sea, si me alegro que a Quadri lo callaran y lo quitaran de aire pero ¿qué necesidad de ser clasista e insultar a todo un barrio que no la debe diciendo TV Tepito?”, cuestiona otra persona.

Entre las críticas al presentador de CNN, señalan que si alega que en su programa no se permite el discurso de odio, el comentario sobre “Tepito TV” está “fuera de lugar” por ser clasista.

Gabriel Quadri y la polémica por su discurso transfóbico

Hace unos días, el diputado del PAN, Gabriel Quadri dijo que la identidad de género trans es una “ideología” que pretende deshumanizar y cosificar a las mujeres.

A través de su cuenta de Twitter, Gabriel Quadri dijo que la “ideología trans” también intenta “convertir” a las mujeres en personas gestantes o “personas con vagina”.

Como muestra de rechazo, la diputada federal de Morena, Sandra Luévano, se rapó para mostrar su respaldo a las personas trans e hizo responsable de cualquier crimen de odio al diputado del PAN.