El diputado por el PAN, Gabriel Quadri, fue expulsado de una transmisión en vivo de una televisora por promover un discurso de odio.

El diputado fue invitado por la televisora CNN en español junto con la diputada morenista Salma Luévano para discutir la polémica en la que se ha visto envuelto por mensajes contra las personas transexuales.

Gabriel Quadri asegura que no tiene un discurso de odio

El diputado intentó defender sus argumentos contra las personas transexuales durante una entrevista en vivo.

En el programa de CNN en español, Quadri calificó como inaceptable que los hombres y mujeres sean solo un tipo de entre muchas preferencias sexuales.

“Los hombres y las mujeres pasamos a ser una especie entre muchos tipos de preferencias sexuales o realidades sexuales y eso me parece francamente inaceptable. Insisto, aquí nadie está promoviendo un discurso de odio” Gabriel Quadri

Además, acusó a Salma Luévano de ser quien promueve el verdadero discurso de odio al acusarlo a él y le pidió que le demostrara cuándo ha dicho algo que pueda “hacerla sentir muy mal”.

Luévano ha criticado y señalado que Gabriel Quadri es transfóbico por sus mensajes en Twitter e incluso se rapó como protesta en apoyo a la comunidad trans.

“Me parece una fantasía que me parece que la que promueve un discurso de odio es ella (Salma Luévano) porque que me demuestre cuando he insultado, cuándo he dicho algo que pueda, digamos, hacerla sentir muy mal” Gabriel Quadri

Además, aseguró que “no se vale” que ya no se pueda critica o hablar de las personas trans porque eso, según el diputado, atenta contra la libertad de expresión.

“Aquí se trata también de libertad de expresión. No se vale que las personas trans se sientan infalibles. Nadie puede criticarlas, nadie puede hablar de ellas porque inmediatamente se cortan el pelo e insulta, amenazan y agreden a la demás gente” Gabriel Quadri

Asimismo, exigió a la diputada de Morena que “no exagere” y no sea ella quien promueva el discurso de odio en contra de las mujeres y hombres.

Presentador “corre” a Gabriel Quadri de programa por discurso de odio

El presentador del programa de CNN decidió correr a Gabriel Quadri de su programa por considerar que estaba lanzando un discurso de odio.

Además, le aseguró que en Estados Unidos, donde se transmitió el programa, las únicas personas que piensan como él son los ultraconservadores y los “ultratrumpistas” que no creen en la inclusión social.

Asimismo, le aseguró que los discursos como el de Gabriel Quadri no se ven bien en ese país y cuestionó si en el Congreso de México su actitud es aceptable.

“Lo que usted esta diciendo es lo que repiten en los Estados Unidos únicamente la derecha ultraconservadora y neofascista y ultratrumpista que no cree en la inclusión social. Yo no sé en el Congreso de su país si esto se ve bien pero aquí en los Estados Unidos no se ve bien” Presentador de CNN en español

El presentador además aclaró que Estados Unidos es un país inclusivo donde e l problema real son las personas que piensan como el diputado del PAN.

“No mienta usted, La identidad de Género no es un problema para esta sociedad. Para esta sociedad es un problema las personas que piensan como usted” Presentador de CNN en español

El presentador fue interrumpido en diversas ocasiones por Gabriel Quadri, por lo que decidió decirle que no podría darle más espació en su programa.

El representante de los coyoacanenses es expulsado de CNN por propagar discurso de odio. pic.twitter.com/i0fFjQt4Fh — Leonardo Toledo (@leonardotoledo) January 15, 2022

“No le puedo dar espacio en este programa, yo pensé que…si usted viene aquí a propagar su discurso de odio, este no es el canal esto en CNN español no lo aceptamos. Váyase a otro canal, a Tepito Televisión, a lo mejor en Tepito Televisión usted tiene espacio, aquí no señor Quiadri” Presentador de CNN en español

Y es que Gabriel Quadri s e sintió insultado por el presentador luego de que este lo comparara con los seguidores de expresidente Donald Trump.