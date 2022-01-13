Un robot debuta como conductor en noticiero de China; su apariencia es casi humana , que desconcierta un poco lo que se denomina como efecto del “valle inquietante”.

La inteligencia artificial está cada vez más cerca de nosotros; prueba de ello, es el nuevo robot que conduce las noticias en televisión.

Este robot es el primer presentador virtual , y es capaz de engañar a todos con su aspecto de humano.

Un robot presenta las noticias en China

China ya está en el futuro; un robot es quien conduce el noticiero de la agencia Xinhua.

Aunque el “hombre” que aparece en pantalla parecer tener apariencia humana , la realidad es que ha sido desarrollado con inteligencia artificial.

Robot en noticiero de China (New China TV / Youtube)

El robot que debutó como conductor en un noticiero de China, tiene -casi- todos los movimientos humanos.

Pestañea, hace ademanes con las manos y mueve la boca al hablar.

No obstante, el detalle que lo revela como robot, es que “habla” por medio de algoritmos y no está sincronizado con su voz.

Robot en noticiero de China (New China TV / Youtube)

A decir de la empresa, el robot puede trabajar “sin descanso” en el sitio de internet del noticiero y otras plataformas.

Por tanto, “mejora la eficiencia” y reduce los costos en comparación con los empleados humanos.

Robot en noticiero de China (New China TV / Youtube)

Las imágenes del robot conduciendo el noticiero, nos dejan boquiabiertos.

Y es que, a simple vista, podríamos asegurar que es un humano a quien se ve al frente del programa.

De acuerdo con la presentación del mismo robot, su voz fue tomada por un “conductor de noticias humano ”.

“Hola a todos. Soy un conductor de noticias de inteligencia artificial. Es mi primer día en la agencia de noticias Xinhua. Mi voz y apariencia están tomadas de Zhang Zhao, un conductor de noticias humano.” Voz del robot

No solo el robot conductor de noticias, otros nos reemplazarán en el trabajo

Luego de que un robot condujera un noticiero en China, los expertos en tecnología hacen sus apuestas sobre el futuro .

Bi Yantao, profesor del Instituto de Políticas y Administración Públicas de Hainan, aseguró que los robots reemplazarán a las personas en un par de años.

“Lo más seguro es que una parte de los puestos de trabajo la ocupen estas máquinas (…) estos robots cumplirán solo una función secundaria durante mucho tiempo.” Bi Yantao

Finalmente, Bi Yantao señaló que los robots pueden representar “una amenaza” para los trabajadores de todos los sectores alrededor del mundo.

Con información de National Geographic en Español