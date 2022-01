Ojalá Gabriel Quadri lea esta columna y recapacite sobre su transfobia

Señor diputado Gabriel Quadri: en serio espero que no esté informado sobre conceptos básicos como los Derechos Humanos o de la situación que enfrentan las personas travestis, transexuales y transgénero, el grupo más vulnerable y discriminado en México y el mundo.

Ojalá sea su ignorancia lo que le mueve a tomar su teléfono celular, entrar a Twitter y escribir mensajes de odio que sólo perpetúan la transfobia, como el que se reproduce a continuación:

“¿Y las mujeres van a permitir que hombres vestidos de mujer utilicen sus baños y vestidores, y compitan contra ellas en actividades deportivas?”.

De lo contrario, de no ser por ignorancia, sólo queda pensar que usted es una persona horrenda y la Cámara de Diputados debería pedir su renuncia, porque no puede permitirse que alguien con tal sesgo y desinterés por los derechos fundamentales sea, precisamente, quien legisle y afecte la vida de los más vulnerables.

Gabriel Quadri expone su transfobia con Ciro Gómez Leyva

En una entrevista otorgada este martes a Radio Fórmula, señor Quadri, usted señaló que las personas trans “son finalmente hombres”, ya sea “transformados o vestidos de mujer”.

Además, se mostró en contra de que a esta población se le permita “entrar a los sanitarios de las mujeres y a usar sus vestidores y a competir en contra de ellas en justas deportivas, que es lo que quieren, es lo que pretenden”.

Para empezar, señor diputado, da mucha tristeza que reduzca a las personas trans a sólo mujeres, invisibilizando con ello a los hombres trans.

Decir que una mujer trans es “finalmente hombre”, por otro lado, es algo completamente falso y no seré yo quien le diga por qué los es. Le invito a que, así con la facilidad con que dice semejante tontería, se tome el tiempo de leer sobre el tema. Así aprenderá y no divulgará falsedades.

Por cierto, cuando investigue, no escriba en el buscador de Google las palabras “ideología de género”. Lo digo porque usó el término en la entrevista con Gómez Leyva y -esto sí se lo voy a explicar- no existe tal cosa. Existen los estudios y las políticas con PERSPECTIVA de género, que es algo bien distinto.

Algunos datos sobre las personas trans

Ahora que, si le gana el musolinito que lleva dentro y se niega a aceptar que su definición de hombre y mujer está equivocada, dejémoslo así. Me parecería lógico, en todo caso, que alguien tan dogmático como usted se niegue a cambiar de parecer.

Pero sí me encantaría que conozca estos datos para que entienda en dónde están paradas las personas trans y por qué lo último que necesitan es que un hombre blanco cisgénero y rico les anule derechos por mocho e ignorante. Lea con atención:

Las personas trans en México son el grupo que vive mayor desigualdad, empobrecimiento, falta de oportunidades, discriminación y violación a sus derechos humanos.

son el grupo que vive mayor desigualdad, empobrecimiento, falta de oportunidades, discriminación y violación a sus derechos humanos. La tasa de desempleo entre personas trans en Mexico ronda el 90 por ciento. La mayoría de ellas no consigue trabajo porque los patrones sólo les reconoce su identidad de nacimiento y no la actual.

Hasta hace poco, era casi imposible cambiar dicha identidad, condenando a las personas trans a un limbo jurídico que les dejaba particularmente expuestos.

Las pocas posibilidades laborales orillan a muchas personas trans (sobre todo mujeres) al trabajo sexual, donde quedan en manos de la violencia machista.

Las personas trans también son mayoritariamente excluidas del sistema educativo , minimizando sus posibilidades de movilidad social.

, minimizando sus posibilidades de movilidad social. La esperanza de vida de las mujeres trans en México es de 35 años, cuando la de la población en general está cerca de 77 años.

Lea ese último dato de nuevo e intente imaginar esta crueldad: es casi seguro que una persona trans vivirá la mitad de lo que una cis, simplemente por no encajar en los moldes que gente como usted, señor Quadri, crean y no dejan romper. No es un asunto de biología ociosa, es un asunto de leyes y derecho.