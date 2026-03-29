Cuauhtémoc Blanco recibe varias críticas luego de que llegó al Estadio Banorte para el México vs Portugal en una camioneta Cadillac de lujo con valor aproximado de 3 millones de pesos.

Sin embargo, el precio de la camioneta no fue lo único que le criticaron a Cuauhtémoc Blanco y es que también tuvo acceso al estacionamiento del Estadio Banorte, pese a que no hubo para aficionados.

Cuauhtémoc Blanco es criticado por llegar camioneta de lujo al México vs Portugal

Previo al México vs Portugal el nombre de Cuauhtémoc Blanco se viralizó en las redes sociales por la manera en la que llegó al Estadio Banorte.

Y es que el exfutbolista y diputado Cuauhtémoc Blanco fue captado en una camioneta Cadillac de lujo- que no contaba con placas- con valor aproximado de 3 millones de pesos.

Critican a Cuauhtémoc Blanco por llegar en Cadillac al México vs Portugal (Tomada de video)

En el video se puede ver a Cuauhtémoc Blanco en el lujoso automóvil accediendo directamente a una zona restringida.

Las imágenes generaron varias críticas, no solo por la lujosa camioneta de Cuauhtémoc Blanco sino por la zona en la que ingresó, ya que contrasta de las medidas previamente anunciadas por las autoridades.

Y es que Cuauhtémoc Blanco pudo entrar al estacionamiento cuando se había señalado que no habría lugar para aficionados; el exfutbolista ingresó saludando a los medios sin dar declaraciones.

Incluso los asistentes al México vs Portugal tuvieron que caminar alrededor de un kilometro para poder acceder al Estadio Banorte.

Cuauhtémoc Blanco logra entrar al estacionamiento del Estadio Banorte pese a las restricciones

Hasta el momento se desconoce las razones por las cuáles Cuauhtémoc Blanco sí pudo ingresar con su camioneta al Estadio Banorte.

Y es que el partido amistoso México vs Portugal las autoridades implementaron un operativo de movilidad y seguridad en la CDMX.

Por lo que hubo cierres viales, rutas peatonales y se reforzó el transporte público para facilitar la llegada de los asistentes, algunos de ellos optando por uso de bicicletas.

El acceso vehicular fue restringido casi en su totalidad, solo ciertos grupos podrían ingresar al estacionamiento, como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.