Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron que se multará al diputado federal Cuauhtémoc Blanco, luego de ser exhibido ingresando en una camioneta sin placas al Estadio Banorte.

“El tema de la falta de placas de la camioneta es algo que vamos a sancionar con todo rigor” Pablo Vázquez, titular de la SSC-CDMX

Sobre este asunto, el titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez, aseguró que se sancionará con todo rigor la falta cometida por el diputado de Morena, sin importar su cargo o condición pública.

Según el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, conducir un vehículo sin placas amerita una multa de entre 800 a mil 200 pesos para personas físicas, aunque la cifra final depende del tipo de vehículo o reincidencias.

Critican a Cuauhtémoc Blanco por llegar en Cadillac al México vs Portugal (Tomada de video)

Cuauhtémoc Blanco enfrentará sanciones por camioneta sin placas en Estadio Banorte

El sábado 28 de marzo, minutos antes de comenzar el amistoso México vs Portugal, el diputado Cuauhtémoc Blanco fue exhibido ingresando con una camioneta negra sin placas al estacionamiento del Estadio Banorte

Aunque algunos criticaron que Cuauhtémoc Blanco hizo uso del estacionamiento a pesar de que su acceso estaba prohibido al público en general, Pablo Vázquez detalló que su uso sí estaba permitido para los espectadores de palcos.

No obstante, señaló que de ninguna manera se pasará por alto que Cuauhtémoc Blanco ingresó con una camioneta sin placas, pues esa es una obligación de todo automovilista, establecida en el Reglamento de Tránsito.

“Más allá de lo que permita o no el protocolo de última milla de los palcos y autoridades o demás, que haya sanciones efectivas independientemente de quien se trate por la ausencia de placas, que eso es un tema que todos por obligación debemos de cumplir” Pablo Vázquez, titular de la SSC-CDMX

Auto sin placas de Cuauhtémoc Blanco valdría 3 millones de pesos

De manera preliminar, se sabe que el auto que conducía Cuauhtémoc Blanco era una unidad de lujo modelo Cadillac, cuyo valor se estima en alrededor de 3 millones de pesos.

Si no se regulariza la situación de la unidad, las autoridades podrían remolcar el vehículo al corralón hasta que se cumplan los requisitos correspondientes, aumentando significativamente el costo de los trámites regulatorios.