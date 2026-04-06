La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) se deslindó del paro indefinido de transportistas que llevará a cabo la ANTAC a partir del 6 de abril.

“Ante las convocatorias (para) la realización de un paro nacional de transportistas mañana 6 de abril, informamos con claridad que las organizaciones que integran este pronunciamiento (...) no formamos parte de dicha iniciativa” Concamin

Por medio de un comunicado, el organismo resaltó que las divisiones gremiales de transportistas aglutinadas en la confederación, no se van a sumar a las acciones de protesta y los bloqueos.

Incluso, al deslindarse de las acciones de la ANTAC, la Concamín hizo un llamado para buscar la vía del diálogo con el fin de alcanzar soluciones que no afecten a la ciudadanía.

Concamin no participará en el paro indefinido de transportistas de la ANTAC

A partir del lunes 6 de abril, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), iniciarán un paro indefinido que incluirá bloqueos en al menos 11 vialidades.

Lo anterior debido a que ambas organizaciones acusaron que el gobierno federal no ha atendido sus planteamientos de mayor seguridad y mejores condiciones laborales, sin embargo, Concamin se deslindó de las acciones.

En su comunicado, la Concamin refirió que las siguientes organizaciones de transportistas que forman pare de la confederación, no convalidan las acciones y seguirán laborando con regularidad:

ANPACT

ANTP

CANACAR

CANAPAT

Lo anterior debido a que señaló que aun cuando están conscientes de los problemas denunciados por la ANTAC, un paro indefinido como el anunciado no es la vía adecuada para afrontar los dilemas y encontrar soluciones.

Por el contrario, resaltó que lo más correcto es buscar el diálogo, “la interlocución institucional y la coordinación con las autoridades competentes" para no generar afectaciones a las cadenas de suministro y al desarrollo económico.

Paro indefinido de transportistas de la ANTAC (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Concamin llama al diálogo y evitar bloqueos y paros

Al deslindarse del paro indefinido de transportistas de la ANTAC, la Concamin pidió descartar las acciones de protesta y bloqueos para exigir mejoras en el sector y privilegiar el diálogo con las autoridades.

“Es a través de las mesas de diálogo que se pueden construir soluciones efectivas y sostenibles, garantizando en todo momento la continuidad de los servicios, el abasto oportuno y la estabilidad económica nacional” Concamin

De esa manera, resaltó, se pueden alcanzar soluciones reales y sobre todo no se provoquen afectaciones en los servicios a la ciudadanía, así como el abasto de productos.

En especial cuando aseveró que el transporte es fundamental para la productividad, el comercio y la movilidad de millones de personas, en especial durante el actual periodo de vacacional en México.