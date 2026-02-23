La alcaldesa Grecia Quiroz llamó a la calma en Uruapan, Michoacán, tras presentarse bloqueos carreteros por lo que pidió también a la población resguardarse.

Esto luego de que autoridades federales dieran a conocer que El Mencho, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió tras un operativo realizado en Talpa de Allende, Jalisco.

Grecia Quiroz pide calma en Uruapan y llama a resguardarse ente bloqueos por muerte de El Mencho

A través de sus redes sociales, Grecia Quiroz lanzó un llamado a los habitantes de Uruapan para que estén en calma y se resguarden tras darse a conocer que fuerzas federales abatieron a El Mencho en Jalisco.

Y es que la tarde del domingo 22 de febrero se presentaron diversos bloqueos carreteros e incendios de autobuses de pasajeros y otras unidades en distintos puntos del estado, así como hechos simultáneos de violencia en Michoacán.

En Uruapan, Michoacán, comenzaron a reportarse incendios de vehículos en calles de la ciudad, por lo que la alcaldesa Grecia Quiroz García pidió a la ciudadanía resguardarse en sus viviendas hasta nuevo aviso.

La presidenta municipal informó que, desde el primer momento, se activaron los protocolos de seguridad y se mantiene coordinación permanente con autoridades estatales y federales.

Quiroz señaló que ante la violencia que atraviesa el país, la prioridad es proteger la integridad de las familias.

Entre las recomendaciones dirigidas a la población por parte de la alcaldesa, se encuentran:

evitar salir si no es estrictamente necesario

no transitar por vialidades donde existan reportes de incidentes

mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales

Asimismo, Grecia Quiroz llamó a conservar la calma y aseguró que el gobierno municipal continuará informando puntualmente sobre la evolución de los hechos, en conjunto con las autoridades.