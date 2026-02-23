El Gabinete de Seguridad confirmó que Bancos del Bienestar en Jalisco y Estado de México fueron quemados tras la muerte de El Mencho.

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes se han registrados bloqueos e incendios en diversos estados.

Queman Bancos del Bienestar en Jalisco y Estado de México por muerte de El Mencho

Bancos del Bienestar ubicados en Jalisco y Estado de México presentan daños derivados de hechos violentos registrados el domingo 22 de febrero.

Varios Bancos del Bienestar fueron quemados en diversos municipios del Estado de México como Coacalco, por lo que autoridades arribaron al lugar con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer el servicio.

Según reportes, 20 bancos del Bienestar en Jalisco registraron diversos daños provocados por hombres encapuchados; no se reportan víctimas.

Se informa que aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos.



Los incidentes se presentaron en distintos municipios del estado y ya son atendidos por las autoridades, con el objetivo de garantizar la seguridad y… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026

Mientras que en municipios como Coacalco, Estado de México, sujetos armados incendiaron el Banco del Bienestar de San Rafael, no reportan lesionados.

Se han registrado al menos 5 actos de violencia en el Estado de México, como bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos de la entidad.

Un cajero automático del Banco del Bienestar, ubicado en la comunidad de Axapusco fue incendiado en la tarde-noche.

Ante esta situación, la gobernadora Delfina Gómez anunció que activó la Mesa de Paz para salvaguardar la seguridad de los mexiquenses.

Registran incendios en Bancos del Bienestar de Zacatecas

Además de Jalisco y Estados de México, Puebla, Zacatecas también presentó incendios en Bancos del Bienestar en municipios como:

Apozól

Juchipila

Tabasco

Moyahua

Teúl de González Ortega

Además, hubo bloqueos a la altura del municipio Moyahua y en la carretera federal 23 que conecta a Huejúcar.