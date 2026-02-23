Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, confirmó las suspensiones de clases en 14 municipios para priorizar la seguridad infantil tras la ola de violencia por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alías “El Mencho”, líder del CJNG.

“Informamos que en el Estado de México continuamos trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México y autoridades municipales con el despliegue permanente de operativos estratégicos para garantizar la atención inmediata ante cualquier incidente en la entidad.” Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México

De acuerdo con el comunicado del Gobierno del Estado de México, los municipios afectados suspendieron las clases como medida preventiva para este lunes 23 de febrero del 2026.

Estos son los municipios que suspendieron clases en el Estado de México

Tal y como confirmó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, se decidió suspender las clases en 14 municipios ante la ola de violencia tras la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG, siendo estos los municipios:

Axapusco Huehuetoca Donato Guerra San José del Rincón Jilotepec San Antonio la Isla Villa de Allende Xonacatlán Polotitlán Tultitlán Tecámac Coacalco Chalco Hueypoxtla

Suspenden clases en el Estado de México tras muerte de "El Mencho", líder del CJNG (Gobierno del Estado de México )

Esta suspensión de clases en el Estado de México, aplica a todos los niveles educativos en esos municipios, priorizando la seguridad de alumnos, docentes y personal.

En el resto de los 125 municipios del Edomex las clases se mantienen normales, aunque hay despliegue operativo en toda la entidad coordinado con autoridades federales.

Hasta el momento de la escritura del comunicado por parte del Gobierno del Estado de México, no se reportaron incidentes graves, pero la medida es precautoria por los bloqueos y disturbios en otras regiones del país tras la muerte de “El Mencho”.