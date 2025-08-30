Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrán su primera sesión el próximo 1 de septiembre; iniciarán con un nuevo logo.

Tras las elecciones del Poder Judicial, la nueva SCJN fue conformada por 9 ministros y ministras, presididos por Hugo Aguilar Ortiz.

Aquí te compartimos cómo es el nuevo logo de la SCJN y sus diferencias con el anterior.

¿Cómo se ve el nuevo logo de la SCJN? Le agregan importante ícono

A partir del 1 de septiembre se llevará a cabo la primera sesión de la SCJN electa que iniciará con su nuevo logo.

El nuevo logo de la SCJN se compone con el águila juarista que se mantiene con las alas desplegadas.

Sin embargo, al águila juarista se le colocó a un costado un bastón de mando.

Antiguo logo SCJN/ Nuevo logo SCJN (Especial)

La figura del bastón de mando fue relacionada al cambio de gobierno con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando comunidades indígenas le entregaron uno, como símbolo de unidad con el gobierno federal.

¿Quiénes son los nuevos ministros de la SCJN?

El lunes 1 de septiembre se llevará a cabo la primera sesión de la SCJN con los 9 ministros y ministras que resultaron electos en las pasadas elecciones, donde por primera vez se votó por los miembros del Poder Judicial.

Los ministros y ministras que resultaron electos son:

Será Hugo Aguilar Ortis el primer ministro presidente de la nueva SCJN, al haber obtenido la mayoría de los votos.

En su ultima reunión previa al inicio formal de sus actividades, se llegó al acuerdo de que durante la primera sesión de la nueva Corte se designará a las 3 personas integrantes del Órgano Administrativo Judicial que le corresponde nombrar.