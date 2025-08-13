Definen agenda de nueva Corte para toma de protesta del 1 de septiembre 2025 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En un comunicado los nuevos ministras y ministras de la SCJN dan a conocer cuál será el itinerario para la toma de protesta del próximo 1 de septiembre 2025.

Además dieron a conocer qué acciones tomarán para hacer frente a la carga de trabajo que les espera el 1 de septiembre.

A través de este comunicado, los ministros y ministras anunciaron que ya definieron la agenda de nueva Corte para toma de protesta del 1 de septiembre 2025, tras su tercera reunión de trabajo.

La agenda para la nueva Corte para la toma de protesta del 1 de septiembre 2025 se divide en:

Ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando a las 16:00 horas

Toma de protesta ante la Cámara de Senadores a las 19:30 horas

Sesión Solemne de instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las 22:00 horas

Esta agenda fue definida por los nuevos ministros y ministras junto con sus respectivos equipos de técnicos con el objetivo de avanzar en la elaboración del Plan de Trabajo.

Asimismo los ministros y ministras de la nueva Corte anunciaron cuáles serán las medidas que van a adoptar para hacer frente a la carga de trabajo que van a recibir desde el 1 de septiembre, que son:

Distribución de asuntos entre los nuevos ministros

Integración de los equipos

Rediseño de la Secretaría General de Acuerdos por la desaparición de las Salas y la normatividad interna para lograr sesiones ágiles, eficientes y sustantivas

Lo que harán mediante la emisión de Acuerdos Generales como lo manda la Constitución. Además se acordó atender con prontitud los temas fiscales y penales para resolverlos dentro del plazo establecido también dentro de la Constitución.

En otro aspecto también se acordó iniciar el diálogo para definir los perfiles y propuestas de personas que podrán integrar el Órgano de Administración Judicial.