Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México confirma asistencia a ceremonia de nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presidida por Hugo Aguilar Ortiz.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del jueves 14 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que sí asistirá a la toma de protesta de la nueva SCJN.

Además aprovechó para felicitar a los nuevos ministros y ministras de la Corte por su próximo encargo del Poder Judicial, y destacó su cercanía con la gente, así como las próximas labores que se planean en la SCJN.

En un par de semanas la nueva SCJN presidida por Hugo Aguilar Ortiz tomará protesta el próximo 1 de septiembre, día que contará con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Así lo confirmó la misma presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera del pueblo del 14 de agosto.

La toma de protesta de la nueva SCJN se dará de manera institucional y otra se pretende llevar una celebración en la plancha del Zócalo capitalino en la Ciudad de México (CDMX).

De las que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su asistencia solamente a la ceremonia protocolaria.

Además la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó la ocasión para felicitar a los ministros y ministras que fueron elegidos por el pueblo de México, tras las pasadas elecciones del Poder Judicial.

“Felicito al presidente de la Corte y a todos los ministros y ministras elegidos por el pueblo. Cuando íbamos a ver a un ministro de la Corte, abrir las puertas de la Corte normalmente las vemos cerradas con policías, ‘a dónde vas’, ‘cómo vas’. ¿Cuándo se iba a ver que iban a escuchar a la gente directa?, porque han planteado que iba a hacer visitas a distintos lugares de el país (...) Me da mucho gusto y vamos a ir con mucho orgullo el primero de septiembre en la noche, vamos a ir nada más a la ceremonia protocolaria después les dejamos a las ministras y ministros su espacio" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Por su parte la nueva SCJN ya tienen lista una agenda para la toma de protesta del próximo 1 de septiembre.

Entre sus actividades de la nueva Corte que será presidida por Hugo Aguilar Ortiz son:

Ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando a las 16:00 horas

Toma de protesta ante la Cámara de Senadores a las 19:30 horas

Sesión Solemne de instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las 22:00 horas

En esta última es de la que se espera la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.