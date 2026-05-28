Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron este jueves 28 de mayo la iniciativa de reforma para aplazar hasta 2028 la elección judicial.

El dictamen para aplazar la elección judicial hasta 2028 fue avalado por mayoría de votos y ahora será turnado al pleno del Senado para su discusión y eventual aprobación.

Cabe mencionar que, además de aplazar la elección de jueces, magistrados y ministros, esta reforma busca garantizar mejores candidatos, así como facilitar el proceso electoral.

Aprueban en comisiones del Senado reforma para aplazar elección judicial hasta 2028

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma judicial fue turnada a las comisiones del Senado, quienes ratificaron el dictamen que aplaza la elección de jueces, magistrados y ministros.

Además de aplazar la elección judicial hasta 2028, la reforma aprobada en comisiones del Senado contempla:

Reelección de magistrados en funciones del TEPJF para 2028

Hacer la consulta de Revocación de Mandato el primer domingo de junio del cuarto año del sexenio

Durante la discusión, Carolina Viggiano, senadora del PRI, afirmó que la reforma judicial es un “fracaso absoluto”, pues concentra el poder político y no garantiza una verdadera elección ciudadana.

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, advirtió que el Congreso está incurriendo en “improvisación” institucional al modificar nuevamente la reforma judicial.

En contraste, la morenista Julieta Ramírez defendió la reforma y aseguró que el “viejo Poder Judicial no va a regresar”, al acusar a la oposición de defender un sistema judicial cooptado.

La propuesta de la reforma judicial fue turnada a la Mesa Directiva del Senado para continuar con el proceso legislativo.