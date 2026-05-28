Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aclaró la que la reforma al Poder Judicial aprobada la madrugada de este 28 de mayo no contempla una reelección directa de magistrados sino su participación en las siguientes elecciones 2028.

“Lo que se plantea no es que se queden 17 años, sino que puedan participar nuevamente en la elección, no es que se vayan elegir directamente. Fue una decisión que tomo el Congreso… no quisiera yo opinar… no es que se quedan 17 años sino que van a participar en la siguiente elección y ya la gente decidida si los elige o no” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo en su conferencia mañanera de este 28 de mayo luego de que se comenzara a señalar que los magistrados podrían tener una permanencia en el puesto por un total de 17 o 18 años.

Claudia Sheinbaum aclara que no es reelección directa de magistrados

Luego de que el promovente de la reserva que beneficia magistrados, el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna, dijera que se trata de igualar las condiciones para todos los trabajadores del Poder Judicial, la presidenta insistió que no se plantea una permanencia directa de 17 años sino la posibilidad de contender en las siguientes elecciones.

De acuerdo con Gutiérrez Luna, sería darles la posibilidad de participar en la elección siguiente, oportunidad que tuvieron todos los trabajadores del Poder Judicial en las elecciones 2024.

Claudia Sheinbaum: ciudadanos decidirán futuro de magistrados tras reforma al Poder Judicial

Claudia Sheinbaum destacó que independientemente de si participación en las elecciones 2028, la gente es la que decidirá si permanecen en el cargo.

De acuerdo con la propuesta de Seguir Gutiérrez Luna, que generó desacuerdo incluso al interior de Morena, plantea la posibilidad de que permanezcan en el cargo seis años más.

La presidenta dijo que es una decisión del Congreso más allá de plantear si está de acuerdo con ella o no.

En la discusión entre morenistas e integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se recordó que Claudia Sheinbaum impulsó el año pasado reformas contra la reelección de funcionarios.