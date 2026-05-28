Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados de Morena, plantea rectificar la reelección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la reforma judicial.

En entrevista con López-Dóriga, Ramírez Cuéllar detalló que la reelección de magistrados contradice el espíritu de la reforma judicial que busca evitar que las “castas” controlen los tribunales a perpetuidad.

Ramírez Cuéllar se dice en contra de la reelección de magistrados en la reforma judicial; planeta rectificar la iniciativa

Durante la discusión de la reforma judicial en el Congreso, Alfonso Ramírez Cuéllar intervinó en la tribuna y reiteró que la reelección de magistrados es una contradicción constitucional.

Alfonso Ramírez Cuéllar (Alfonso Ramírez Cuéllar vía X)

Su participación fue tan contundente que provocó 22 abstenciones dentro de Morena, lo que dejó la aprobación de la reforma judicial a solo cinco votos de no alcanzar la mayoría calificada.

Ramírez Cuéllar advirtió que, bajo el esquema aprobado, algunos magistrados permanecerían en el cargo por casi 18 años, pues ya cumplieron 6 años de servicio, recibieron prórrogas y ahora podrán reelegirse.

Ante este panorama, Ramírez Cuéllar planteó que la reelección de magistrados puede rectificarse a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero no se trabajará en este periodo extraordinario.

La reelección de magistrados en la reforma judicial dividió a Ricardo Monreal y Ramírez Cuéllar, quien dijo mantener respeto por su coordinador, pero aceptó que en este tema específico se separaron.