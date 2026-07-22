Ignacio Mier: caso de Ernesto Ruffo evidencia una grave crisis por huachicol fiscal

Ignacio Mier Velazco señaló el caso de Ernesto Ruffo como una evidencia grave de la crisis por huachicol fiscal en México, que derivaría a su vez en presunta delincuencia organizada.

“Nos estamos enfrentando a una maquinaria de logística fiscal de contrabando grave para el país”. Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado

El senador también señaló que debería de investigarse a todos los implicados con el contrabando de combustible y falsificación de documentos, lo denominado como huachicol fiscal.

A su vez, Ignacio Mier respaldó el llamado a investigar a los partidos ligados a Ernesto Ruffo, como el PAN y Somos México, así como la alternancia en caso de que se le quiera buscar una arista política.

Ignacio Mier señala caso Ernesto Ruffo como evidencia de crisis por huachicol fiscal en México

Para medios de comunicación, Ignacio Mier mencionó que el caso de Ernesto Ruffo sería una prueba de una maquinaria de contrabando grave para México, no sólo por el huachicol fiscal, también al contravenir el T-MEC.

Al respecto, señaló que lo contrabandeado por Ernesto Ruffo abastecería el parque público de todo Puebla, lo que representa un daño grave al erario de México, así como los acuerdos del tratado en materia de hidrocarburos.

El senador explicó que el huachicol fiscal no sólo implica robo y contrabando de combustible, también fraude, evasión de impuestos, falsificación e incluso, si un juez lo determina, delincuencia organizada.

Por lo cual, llamó a investigar a toda la cadena detrás de la empresa de Ernesto Ruffo, ya que involucraría a otras familias parte de Ingemar, una empresa que era pequeña antes de la llegada del exgobernador.

Y reiteró que será la Fiscalía General de la República (FGR) la cual determine si Ernesto Ruffo está vinculado tanto al contrabando de combustible como delitos derivados.

Caso Ernesto Ruffo: Ignacio Mier sugiere investigar al PAN y Somos México por relación con exgobernador

El senador Ignacio Mier también mencionó que se debe investigar, en caso de que se le busque arista política, a los partidos Somos México y el PAN, pese a que este último buscaría deslindarse de Ernesto Ruffo.

Sentenció en este tenor que hay cosas que la realidad no puede cubrir y, acusó, Felipe Calderón habría señalado a Ernesto Ruffo hace 20 años, mensaje que había compartido en redes sociales.

Ignacio Mier también descartó la similitud entre el caso Ernesto Ruffo con las presuntas acusaciones de Estados Unidos en contra del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ya que no presentaron pruebas.