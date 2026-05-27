Rubén Moreira adelantó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) votará en contra de las cuatro iniciativas de reforma del periodo extraordinario ya que las considera represalias políticas.

En entrevista con López-Dóriga, Rubén Moreira afirmó que estas iniciativas, en lugar de fortalecer la democracia, pretenden establecer mecanismos de control bajo la apariencia de legalidad.

PRI adelanta que votará en contra de reformas que pueden ser utilizadas como represalias políticas

Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, señaló que su bancada votará en contra de las cuatro iniciativas que se debatirán en el periodo extraordinario de sesiones.

Rubén Moreira adelantó que PRI votará en contra de las cuatro iniciativas de reforma (Mario Jasso / CUARTOSCURO)

El legislador priista aseguró que las propuestas impulsadas por Morena representan mecanismos de control político y pueden ser utilizadas como represalias contra la oposición.

Uno de los puntos cuestionados por Moreira es la creación de una comisión encargada de revisar la “idoneidad” de los candidatos, pues pone en riesgo el debido proceso al eliminar a un aspirante solo por sospechas.

“Lo que quieren es generar mecanismos para excluir perfiles incómodos bajo criterios políticos”. Rubén Moreira

Moreira criticó la propuesta impulsada para establecer una nueva causal de nulidad electoral por “intervención extranjera”, señalando que es ambiguo y podría utilizarse para anular elecciones dónde no haya ganado Morena.

Asimismo, el priista acusó que no existe un debate de fondo sobre los problemas reales del sistema electoral y afirmó que la mayoría legislativa pretende aprobar las reformas únicamente con base en su número de votos.

Ante el panorama “insuficiente” de las iniciativas planteadas, el diputado Rubén Moreira dijo que su bancada votará en contra, aunque es posible que su negativa no detenga las reformas.