El senador y vicecoordinador del Grupo Parlamentario PAN en el Senado, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa de ley para reformar el Código Penal Federal y aumentar las sanciones a quienes abandonen a menores o los recluten para grupos criminales.

Enrique Vargas pide reformar el Código Penal para proteger a menores

Durante su mensaje, el senador detalló que las niñas y niños son el futuro de la Nación, por lo que es indispensable garantizar su seguridad y bienestar.

“La dura realidad muestra que miles de menores en nuestro país, viven en condiciones de vulnerabilidad extrema, expuestos a contextos de violencia, abandono, negligencia y explotación por parte de grupos criminales” Enrique Vargas del Villar, senador del PAN

Es por eso, que Enrique Vargas presentó una iniciativa donde propone adicionar al Artículo 201 del Código Penal Federal, para tipificar el delito de corrupción de menores a quien realice actos de reclutamiento o utilice a los menores de 18 años para participar en actividades delictivas de grupos criminales, incluyendo funciones de vigilancia, transporte, comunicación, distribución de drogas o armas, cobro de extorsiones, sicariato o cualquier otra forma de colaboración.

Además, se contempla una reforma al Artículo 335 para sancionar el abandono de menores incapaces de valerse por sí mismos con penas de tres a ocho años de prisión y multa de 5 mil y mil días.

El PAN busca garantizar que el desarrollo y bienestar de las infancias en México (Cortesía)

Vargas detalló que estas reformas son urgentes, pues las cifras de abandono infantil y de reclutamiento de menores han aumentado considerablemente. En el 2023, se registraron más de 47 mil casos de abandono de menores en México

Mientras que la Red por los Derechos de la Infancia estima que 30 mil niños y adolescentes han sido reclutados por grupos criminales en los últimos años.

“El abandonar a un menor de edad, especialmente, cuando se encuentra en situación de indefensión, no solo es un acto de indefensión parental o social, es una forma de violencia que vulnera de manera directa los derechos fundamentales de la infancia, y muchos de ellos quedan expuestos a delitos como la trata de personas, explotación sexual, adicciones, violencia física, e incluso, la muerte” Enrique Vargas del Villar, senador del PAN

El senador del PAN hizo un llamado a todas las instancias y fuerzas públicas para unir esfuerzos y garantizar la protección de los menores, con el objetivo de evitar que la normalización de la violencia afecte el desarrollo de las niñas y niños.