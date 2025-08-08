La Fiscalía de Jalisco informó que logró detectar que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría operando una red de reclutamiento forzado en al menos 6 estados del país.

Según indicó la Fiscalía, el CJNG habría comenzado con el reclutamiento forzado en el estado de Jalisco, sin embargo, habría expandido esta situación a más entidades de México.

De acuerdo con las autoridades, los estados donde se habría detectado esta práctica del CJNG son:

Jalisco Guerrero Michoacán Nayarit Sinaloa Zacatecas

La Fiscalía de Jalisco informó que detectó que el CJNG opera una red de reclutamiento forzado en los estados de Jalisco, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas.

Debido a esta situación, la autoridad jalisciense buscaría que colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR), para que esta atraiga los casos que se habrían detectado en el resto de entidades.

Precisaron que de momento la FGR ya fue informada de la situación, por lo que habría solicitado la presentación de la información.

Manifestaron que han rastreado que muchos jóvenes son reclutados en Jalisco, sin embargo, posteriormente son trasladados a alguno de los estados involucrados.

Pese a esto la Fiscalía de Jalisco señaló que hasta el momento no tiene una respuesta por parte de la FGR, para saber si esta atraerá la información que involucra a otras entidades del país.

Las autoridades manifestaron que se han detectado al menos un par de modalidades de atracción que utilizaría el CJNG:

con engaños y mentiras, bajo la promesa de trabajos con sueldos altos

abiertamente una invitación para unirse a un grupo criminal a cambio de mucho dinero

La Fiscalía jalisciense detalló que se ha documento el uso de redes sociales como un método para atraer a los jóvenes con engaños, así como la invitación directa por parte de amigos o conocidos de las víctimas.

CJNG (Juan José Estrada Serafín / Juan José Estrada Serafín)

Fiscalía de Jalisco investiga caso de reclutamiento forzado vinculado al CJNG

Al presentar la información, la Fiscalía destacó un caso de posible de reclutamiento forzado vinculado al CJNG que investiga actualmente.

Señaló que se trata de dos menores de edad, de tan solo 16 años, quienes se encontraban reportados como desaparecidos desde mayo de este año.

Indicaron que uno de los jóvenes desapareció en Zapopan, mientras que el otro en la localidad de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco.

Sin embargo, en días recientes se logró identificar que ambos murieron en Sinaloa, tras haber participado en un enfrentamiento armado con un grupo antagónico al CJNG.