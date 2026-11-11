El colectivo Una Luz en el Camino reportó el hallazgo de un cráneo en la primera de las seis jornadas del operativo Búsqueda Metropolitana Triple Frontera, en Morelos.

El hallazgo del cráneo tuvo lugar en Huitzilac por parte del colectivo, así como voluntarios y la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, labores que encabezó su titular, Luis Gómez Negrete.

Tras la primera jornada de búsqueda, el colectivo destacó las labores que se llevarán a cabo en Morelos, CDMX y Estado de México, con el fin de localizar a los 130 mil 783 desaparecidos.

Colectivo reporta hallazgo de restos humanos en primera jornada de la Búsqueda Metropolitana Triple Frontera

El colectivo de madres buscadoras dio a conocer el hallazgo de un cráneo humano, así como otros restos, durante su primera jornada del proyecto de Búsqueda Metropolitana Triple Frontera.

De acuerdo con lo señalado, el cráneo fue localizado en la zona de Lagunas de Zempoala, en la frontera entre Huitzilac en Morelos y Ocuilan, en el Estado de México, cerca de Cuernavaca.

El hallazgo fue confirmado por Luis Gómez Negrete, quien también indicó que se localizó un cuerpo, por quien el colectivo guardó un minuto de silencio.

La Fiscalía General del Estado de Morelos abrirá una carpeta de investigación por el cráneo localizado; además, se realizarán los análisis pertinentes para identificar a la persona.

Asimismo, en la zona también encontraron ropa, zapatos, credenciales y tarjetas bancarias, por lo que también fueron asegurados por las autoridades.

Colectivo reporta hallazgo de un cráneo durante Búsqueda Metropolitana Triple Frontera (Colectivo Una Luz en el Camino)

Así fue la primera jornada de Búsqueda Metropolitana Triple Frontera

El martes 10 de noviembre, el colectivo Una Luz en el Camino y la Comisión de Búsqueda de CDMX —en compañía de voluntarios—, comenzaron la primera de las seis jornadas de Búsqueda Metropolitana Triple Frontera.

Se utilizaron drones, caballos de policía montada y binomios caninos, para buscar a personas desaparecidas en Morelos, en donde realizarán jornadas hasta el viernes 13 de noviembre.

Las jornadas del proyecto Búsqueda Metropolitana Triple Frontera continuarán del 17 al 20 de noviembre en el Estado de México, en la zona limítrofe con la CDMX.

Esto en compañía de los comisionados de Búsqueda del Estado de México y de Morelos, Avelino Blanco Guido y Oscar Alfredo Valdepeña Mendoza, así como otros 630 funcionarios.