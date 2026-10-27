Madre buscadora conmueve en la Mega Procesión de Catrinas 2026 con la búsqueda de su hijo

El video de la participación de una madre buscadora en la Mega Procesión de Catrinas 2026 en Ciudad de México, conmovió en redes sociales para visibilizar los casos de desaparición.

Entre los afiches que portaba la madre buscadora, de momento de identidad desconocida, se encontraban los nombres de José Iván López Ornelas y Yoselin Pérez Aguilar.

La noche del domingo 25 de octubre tuvo lugar la Mega Procesión de Catrinas 2026, a la cual se sumaron los colectivos de búsqueda para visibilizar los 130 mil 670 desaparecidos en México.

Madre buscadora en Mega de Procesión de Catrinas 2026 conmueve por su búsqueda

En redes sociales se compartió el video de una madre buscadora, quien avanzaba con diversas fichas de búsqueda durante la Mega Procesión de Catrinas 2026.

La madre buscadora avanzaba sola, únicamente con su bastón y diversos carteles de personas desaparecidas con motivos alusivos a Día de Muertos.

Mientras recorría entre aplausos y gritos de “Hasta encontrarlos” sobre Paseo de la Reforma, la madre buscadora compartió tres fotos de personas desaparecidas.

Entre ellos, el caso de José Iván López, de 23 años, desaparecido el 20 de septiembre de 2024, en San Pedro Atzompa, Tecámac, Estado de México.

Así como la imagen de Yoselín Pérez Aguilar, quien fue vista por última vez el 31 de marzo de 2022 a los 19 años, en la comunidad de San Miguel Octopan, Celaya, Guanajuato.

Y una tercera de Jorge Ramón Carrión Delgado; sin embargo, no se encontraron detalles sobre su ficha de búsqueda.

Madre buscadora conmueve en la Mega Procesión de Catrinas 2026 con la búsqueda de desaparecidos (Captura de pantalla)

Madres buscadoras protestan en la Mega Procesión de Catrinas 2026 por sus desaparecidos

Con diademas de cempasúchil y algunos con las caras pintadas de catrinas, colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos marcharon en la Mega Procesión de Catrinas 2026.

Como se vio, entre carros alegóricos y bailarines, los colectivos de búsqueda gritaban “México campeón en desaparición”, con diversas fichas de desaparecidos, tanto en carteles como en sus playeras.

Al igual que con la madre buscadora, los asistentes a la Mega Procesión de Catrinas 2026 destacaron su apoyo para los colectivos, quienes exigen dar con sus familiares.