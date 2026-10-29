Madre buscadora acusa a la FGR de ocultar reportes de 204 fosas clandestinas en Sonora

La madre buscadora Ceci Delgado, acusa que la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora ocultó los reportes de las más de 204 fosas clandestinas en el estado.

La líder del colectivo Buscadores por la Paz Sonora hizo dicho señalamiento durante la reunión de trabajo con la FGR y la Secretaría de Gobernación para fortalecer el diálogo.

Al respecto, la Segob aseguró que se verifican todas las carpetas de investigación, ya que como señaló la madre buscadora, Sonora sería el estado con mayor reporte de fosas clandestinas.

Madre buscadora acusa a la FGR en Sonora de ocultar reportes de 204 fosas clandestinas

En la mesa de diálogo con las autoridades, la madre buscadora Ceci Delgado acusó que la delegación de la FGR en Sonora no reportó las 204 fosas clandestinas encontradas.

Ceci Delgado señaló que se le reportaron cero fosas clandestinas a Ernestina Godoy, por lo que llama a las autoridades a que trabajen en coordinación.

Protesta por desaparecidos (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

La madre buscadora mencionó que los colectivos no conciben que las autoridades no estén enlazadas correctamente, por la diferencia entre los datos institucionales.

Por ello, Ceci Delgado resaltó la importancia de que exista coordinación institucional así como con los colectivos de búsqueda, no sólo para localizar fosas clandestinas, también a los desaparecidos.

Resaltó que los temas abordados no eran peticiones nuevas por parte de las madres buscadoras y colectivos de búsqueda, aunque Ceci Delgado confirmó que se está avanzando.

Segob asegura que se atienden carpetas de investigación tras reunión con madres buscadoras

Sobre la reunión, Segob explicó que con la participación de Arturo Medina se busca fortalecer la atención con las familias buscadoras de los estados de la Región Noroeste, como:

Sonora

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Al respecto, Segob destacó que se verificarán los casos que tengan una carpeta de investigación y planes de búsqueda para que las autoridades tengan los elementos suficientes para avanzar en cada uno.

Rosa Icela Rodríguez destacó que mientras existan personas desaparecidas, están obligados a buscarlos hasta encontrarlos, por lo que atender a madres buscadoras es su prioridad.

Sin embargo, no dio respuesta sobre la acusación de la madre buscadora de Sonora sobre las fosas clandestinas.