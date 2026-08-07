La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respondió a las palabras de Nay Salvatori y Grace Palomares en contra de los adultos mayores.

Al respecto, la CNDH determinó que ambas excedieron la libertad de expresión.

“Expresiones de diputadas de Puebla constituyen una flagrante violación a los derechos y la dignidad de las personas mayores [..]”. CNDH

Mediante un comunicado, la CNDH señaló como lamentables las expresiones de Nay Salvatori y Grace Palomares, integrantes de Morena, ya que violentan los derechos humanos.

Por lo que la CNDH llamó al Congreso de Puebla a implementar de manera rigurosa los códigos éticos que impidan a sus legisladores el utilizar discursos discriminatorios.

Nay Salvatori y Grace Palomares excedieron la libertad de expresión: CNDH

La CNDH resaltó que las palabras de Nay Salvatori y Grace Palomares rebasaron los límites de la libertad de expresión y se convirtieron en discursos de odio.

CNDH considera que Nay Salvatori y Grace Palomares excedieron la libertad de expresión (CNDH)

Mediante el pronunciamiento DGDDH/013/2026, respondió a las que definió como lamentables expresiones de parte de las integrantes de Morena, que constituyen en:

Violación a los derechos humanos

Manifestación explícita de3 edadismo

Violencia institucional contra la dignidad de las personas mayores

Agregó que dichas declaraciones no son “simples opiniones desafortunadas” sino una transgresión directa, además de que provienen de funcionarias públicas, representantes populares.

Sus cargos obligan a Nay Salvatori y Grace Palomares a imponer un estándar ético y legal para garantizar los derechos, no fomentar que los mismos sean vulnerados.

Ya que como apunta la CNDH, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece el derecho a gozar de una vida libre de violencia y con respeto a su integridad.

CNDH llama al Congreso de Puebla endurecer su código de ética

En su mismo pronunciamiento, la CNDH hizo un exhorto al Congreso de Puebla para que se implementen códigos éticos rigurosos que impidan discursos como el de Nay Salvatori y Grace Palomares.

La CNDH también llamó a que el Congreso fije un posicionamiento oficial sobre las declaraciones de Nay Salvatori y Grace Palomares, ya que los adultos mayores merecen respeto.

Además de solicitar que tanto las morenistas como el resto de los diputados, sean sometidos a procesos de sensibilización en materia de vejez y derechos humanos.