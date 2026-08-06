Manuel Añorve, senador del PRI, respondió a los comentarios de las diputadas locales Nayeli Salvatori y Grace Palomares, en los que afirmaron que los adultos mayores “huelen a baúl”.

Durante un breve encuentro con los medios, Manuel Añorve generalizó al decir que este sería el pensamiento de Morena sobre los adultos mayores,.

Asimismo, aclaró que ese no sería su olor: “No huelo a baúl, yo huelo a guerrerense”.

Manuel Añorve responde a Nayeli Salvatori y Grace Palomares sobre “olor a baúl” de adultos mayores

Al ser cuestionado sobre los comentarios de las morenistas Nayeli Salvatori y Grace Palomares, Manuel Añorve afirmó que “hay que tomarlo de quien venga” y rechazó que los adultos mayores huelan así.

“Hay que tomarlo de quien venga, así piensan los de Morena”. Manuel Añorve

“No huelo a baúl": Manuel Añorve responde a Nayeli Salvatori y Grace Palomares (Manuel Añorve)

En su programa Descasadas, Nayeli Salvatori y Grace Palomares ironizaron sobre el olor de las personas adultas mayores, asegurando que huelen a baúl; los comentarios desataron críticas.

Tras las afirmaciones de las diputadas morenistas, Ariadna Montiel, dirigente nacional del partido, pidió que se realizará un procedimiento interno y afirmó que no entendían “el bienestar”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la discriminación de las personas adultas mayores, reiterando que no es correcto hablar de ninguna persona de manera discriminatoria, sin importar el partido.

“Sean de Morena, de cualquier otro partido o sin partido político no es correcto hablar de ninguna persona de manera discriminatoria, estamos en contra de cualquier forma discriminatoria”. Claudia Sheinbaum

La diputada Nayeli Salvatori anunció el fin del programa Descasadas y una pausa en redes sociales tras la polémica generada por comentarios discriminatorios sobre personas adultas mayores.