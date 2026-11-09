Miguel Ángel Almaraz Bravo, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, relató que deambuló 80 kilómetros hasta ponerse a salvo tras escapar de sus secuestradores.

En la huída, Miguel Ángel Almaraz Bravo, junto con otro hombre, aprovecharon un momento de descuido para huír de su secuestro corriendo y deambulando durante la noche.

“Me siento bien, después de una mala experiencia… golpes, lesiones, nada de eso pero sustos terribles sí… en un potrero, de repente se salieron de ahí, brincamos la cerca, corrimos una hora sin parar y luego deambulamos toda la noche 80 kilómetros hasta llegar acá…” Miguel Ángel Almaraz Bravo, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas

El alcalde de Río Bravo dijo que fue un susto muy grande aunque no fue víctima de violencia física.

Miguel Ángel Almaraz Bravo iba con su familia a Real de Catorce, San Luis Potosí, a pasar el fin de semana.

Así fue el secuestro de Miguel Ángel Almaraz

Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde emanado del Partido Acción Nacional (PAN), fue secuestrado el sábado 7 de noviembre de 2026 junto con familiares y su equipo de trabajo.

El punto del secuestro fueron los límites de San Luis Potosí y Zacatecas.

Inicialmente fueron liberados sus acompañantes, pero el alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, permaneció secuestrado.

Miguel Ángel Almaraz deambuló 80 kilómetros hasta Coahuila

Tras escapar, el presidente municipal Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue localizado por integrantes del Gabinete de Seguridad y autoridades estatales de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas.

El punto en el que fue localizado por autoridades tras deambular 80 kilómetros fue en el estado de Coahuila.

Omar García Harfuch reveló una foto en la que el presidente municipal estaba en un auto blindado de la Policía de Acción y Reacción (PAR), una policía de Coahuila encargada de realizar operativos de alto impacto.

La noche de este 8 de noviembre el alcalde regresó a su casa en Tamaulipas y fue recibido por familiares y amigos.