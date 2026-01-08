El periodista Carlos Loret de Mola se encuentra actualmente ausente de su noticiero de LatinUS en YouTube, pero ya se sabe cuándo regresará. Te decimos la fecha exacta.

Y es que fue el 19 de diciembre de 2025, cuando Carlos Loret de Mola anunció durante una transmisión en vivo que no estaría presente en LatinUS YouTube hasta la segunda semana de enero de 2026.

Esta es la fecha exacta en que Carlos Loret de Mola regresará a LatinUS

Tras anunciar su ausencia del noticiero nocturno de LatinUS en YouTube, Carlos Loret de Mola compartió que la fecha exacta de su regreso será el día lunes 12 de enero de 2026.

Esto tras manifestar a sus seguidores que tomaría unas semanas de vacaciones con motivo de las fiestas de fin de año.

Se espera que en la fecha antes mencionada se reincorpore de manera normal a sus actividades en Latinus, regresando a la titularidad del noticiero nocturno.