La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con gobernadores de Sonora, Coahuila y Durango el miércoles 20 de agosto de 2025 en Palacio Nacional.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el motivo de la reunión fue para analizar un programa especial de apoyo que será implementado con motivo del cierre de la frontera a la exportación ganadera.

Esto como parte del llamado Plan México, el cual la presidenta aseguró que se fortalece con este tipo de toma de decisiones.

