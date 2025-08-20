El gobernador Esteban Villegas Villarreal informó que la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y los estados exportadores de ganado —Sonora, Coahuila y Durango— fue positiva.

Esto al acordar un proyecto conjunto para la apertura de fronteras, la exportación de ganado y la generación de valor agregado en los productos.

Villegas Villarreal explicó que se busca modernizar las instalaciones de Ciudad Pecuaria y el rastro TIF, así como crear una red de frío para mejorar la comercialización de carne tanto en pie como en canal o corte.

Esteban Villegas prevé inversión de 260 millones de pesos en Ciudad Pecuaria y rastro TIF

Se estima una inversión aproximada de 260 millones de pesos para estas mejoras, que incluirán certificación TIF para exportación y procesos sanitarios para garantizar la calidad del ganado.

El mandatario adelantó que se presentará un programa especial para los estados exportadores, y que Durango ya inició los protocolos de trampeo para garantizar que el ganado destinado a exportación cumpla con los requisitos sanitarios.

Próximamente se realizará un nuevo encuentro con la presidenta y los representantes de las Uniones Ganaderas para concretar los proyectos y acelerar la apertura de la frontera.