Con el fin de hablar sobre el T-MEC y la cooperación México-Canadá, el jueves 18 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene una reunión con el primer ministro, Mark Carney.

Minutos antes del mediodía, el primer ministro, Mark Carney, llegó a México al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte de una visita de trabajo que durará 2 días.

Una hora más tarde, el mandatario arribó a Palacio Nacional, donde fue recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum para celebrar una reunión en la que hablarán del T-MEC y cooperación México-Canadá.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney (Cortesía)

Claudia Sheinbaum se reúne con Mark Carney; hablarán del T-MEC y cooperación México-Canadá

En busca de dar continuidad a la relación México-Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum se reúne por segunda vez con el primer ministro, Mark Carney, el 18 de septiembre en Palacio Nacional.

De acuerdo con lo que ha expuesto la propia Claudia Sheinbaum, en la reunión con su homólogo canadiense se van a analizar temas como el T-MEC y la cooperación México-Canadá.

En específico, la misma presidenta señaló en días previos que en el encuentro que se lleva a cabo en Palacio Nacional, también se van a revisar asuntos como la actividad minera de Canadá en México y las visas especiales de trabajo.

Por su parte, la oficina de Mark Carney informó a los medios de comunicación que en la reunión de este 18 de septiembre, hablarán de los preparativos para el Mundial de Futbol 2026 y el intercambio económico México-Canadá.

Reportes indican que en el encuentro, la presidenta de México va a estar acompañada de los titulares de las secretarías de Economía y Energía, Marcelo Ebrard y Luz Elena González.

Cabe destacar que se tiene previsto que cerca de las 5 de la tarde, una vez concluida la reunión, Claudia Sheinbaum y Mark Carney ofrecerán una conferencia de prensa en la que se espera, revelen los detalles del encuentro y los acuerdos alcanzados.

Claudia Sheinbaum se reúne con Mark Carney en Palacio Nacional (@GobiernoMX / X)

Claudia Sheinbaum recibió a Mark Carney para reunión en Palacio Nacional

El primer ministro, Mark Carney, aterrizó esta mañana en el AIFA acompañado por funcionarios canadienses y fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Tras ello, el convoy diplomático se trasladó por tierra hacia el centro de la CDMX bajo discreto operativo de seguridad, con el fin de llegar a la reunión programada con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Cerca de las 13:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a Mark Carney en el patio central de Palacio Nacional con una ceremonia oficial que incluyó una escolta militar, bandera nacional y entonación de himnos.

Ambos mandatarios saludaron a sus respectivas comitivas, intercambiaron breves palabras frente a medios y se dirigieron al salón principal para iniciar la reunión privada entre delegaciones.

Antes de ingresar, Claudia Sheinbaum y Mark Carney posaron para la foto oficial en el balcón principal, con las banderas de México y Canadá al fondo, sin declaraciones adicionales.