Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se reunirá con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, la próxima semana.

Así lo adelantó Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, durante el evento de presentación de acciones de protección para mexicanos en Estados Unidos.

De acuerdo con el canciller, el primer ministro de Canadá visitará México la próxima semana durante una gira de dos días, con el fin de sostener encuentros para abordar temas de importancia bilateral e inversiones.

¿Cuándo se reunirá Claudia Sheinbaum con Mark Carney?

El canciller Juan Ramón de la Fuente adelantó que Mark Carney, primer ministro de Canadá, visitará México la próxima semana, los días 18 y 19 de septiembre de 2025.

Mark Carney no vendrá solo, sino en compañía de miembros de su gabinete, su jefe de oficina, así como junto a una comitiva de importantes empresarios de Canadá.

Juan Ramón de la Fuente precisó que Mark Carney sostendrá la reunión con Claudia Sheinbaum durante su primer día en México, el jueves 18 de septiembre.

El viernes 19 de septiembre será cuando el primer ministro de Canadá sostenga otra reunión de carácter empresarial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney (Cortesía)

Juan Ramón de la Fuente adelanta inversiones ante reunión de Claudia Sheinbaum con Mark Carney

Juan Ramón de la Fuente aseguró que la reunión entre Claudia Sheinbaum y Mark Carney será muy exitosa, ya que se esperan importantes avances en la relación bilateral.

Sobre el encuentro empresarial y la comitiva que acompaña al primer ministro de Canadá, el canciller mexicano aseguró que habrá importantes anuncios en materia de inversiones, pero no brindó más detalles.

En tanto, Juan Ramón de la Fuente compartió que tras las reuniones, habrán comunicados conjuntos entre el gobierno de México y Canadá, por lo que será hasta entonces cuando se anuncien los acuerdos alcanzados.

Cabe mencionar que esta es la primera vez que Mark Carney visitará México desde que tomó posesión como primer ministro de Canadá a principios de 2025, en sustitución de Justin Trudeau.