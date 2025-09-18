Mark Carney, primer ministro de Canadá, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en su llegada a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum a fin de abordar el Tratado México Estado Unidos, México, Canadá (T-MEC).

Esta es la segunda vez que Claudia Sheinbaum va a tener una reunión directamente con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, luego del encuentro en el G7 de junio pasado en Kananaskis, Canadá.

Mark Carney y su esposa Diana Fox Carney fueron recibidos en el AIFA por el canciller, Juan Ramón de la Fuente y Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del norte de la SRE.

El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió al primer ministro de Canadá Mark Carney en el AIFA (Cortesía)

Información en desarrollo…