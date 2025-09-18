Mark Carney, primer ministro de Canadá, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en su llegada a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum a fin de abordar el Tratado México Estado Unidos, México, Canadá (T-MEC).
Esta es la segunda vez que Claudia Sheinbaum va a tener una reunión directamente con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, luego del encuentro en el G7 de junio pasado en Kananaskis, Canadá.
Mark Carney y su esposa Diana Fox Carney fueron recibidos en el AIFA por el canciller, Juan Ramón de la Fuente y Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del norte de la SRE.
Información en desarrollo…