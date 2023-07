Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura por Morena, se deslindó de los espectaculares con publicidad del libro “Claudia Sheinbaum: presidenta” , escrito por Arturo Cano.

Así lo dio a conocer este viernes 7 de julio, durante su recorrido en la asamblea informativa en la explanada del templo San Marcos, ubicada en el Estado de Aguascalientes.

“Claudia Sheinbaum: presidenta” es el titulo del libro que ha generado revuelo por su presencia en espectaculares de diferentes partes de la República Mexicana rumbo a las Elecciones 2024.

Sin embargo, la aspirante aclaró que no tiene relación con la reciente aparición de estos espectaculares, pero sostuvo que este libro sí saldrá a la venta.

Cabe recordar que las corcholatas de Morena buscarán asegurar la presidencia de México, así como la gobernatura en los 23 estados que actualmente encabezan.

Estamos recorriendo la República mexicana y hoy llegamos a Aguascalientes, estado de “Agua clara, claro cielo, buena tierra y gente buena”, para realizar nuestra Asamblea Informativa y recordar los principios de la Cuarta Transformación: por el bien de todos, primero los pobres;… pic.twitter.com/WoPRftD2Tm — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 7, 2023

Claudia Sheinbaum se deslinda de los espectaculares en Aguascalientes

Claudia Sheinbaum, quien busca coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación, se deslindó oficialmente de los espectaculares montados en promoción al libro “Claudia Sheinbaum: presidenta”.

Adelantó que, pese a que no ha leído este libro, sabe que para su elaboración se realizaron diferentes entrevistas a personas que la conocen de cerca.

“Nos estamos deslindando del espectacular, pero sí va a salir un libro” Claudia Sheinbaum

Dichos espectaculares anuncian que la revista “Líderes” presentará de manera exclusiva la publicación del primer capítulo del libro “Claudia Sheinbaum: presidenta”.

Ante los cuestionamientos que afirman que dicho libro no existe, Claudia Sheinbaum respondió que este no ha sido publicado no porque no exista, sino porque está próximo a salir a la venta.

En ese mismo sentido, sostuvo que la fecha probable de publicación podría ser el 17 de julio del presente año.

Arturo Cano defiende la existencia de su libro “Claudia Sheinbaum: presidenta”.

El Reforma realizó una publicación cuya primera plana estuvo titulada como ‘Promueven a Claudia con libro ¡que no hay!’, al referirse al libro escrito por Arturo Cano.

Al respecto, el periodista Arturo Cano contestó : ”El libro de Claudia Sheinbaum tan existe que lo escribí yo”.

Arturo Cano informó que este libro, el cual estuvo a cargo de la editorial Grijalbo, ya está listo para salir a la venta.

“Claudia Sheinbaum: presidenta” será un libro biográfico en el que se aborde la vida y carrera de Claudia Sheinbaum, la corcholata más fuerte para la presidencia de México.

Claudia Sheinbaum justifica la aparición de algunos de ellos por la promoción del libro "Claudia Sheinbaum: presidenta", del periodista Arturo Cano, por lo que hoy en Aguascalientes, se deslindó de esta publicidad #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) July 8, 2023

Así va Claudia Sheinbaum en el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX

Claudia Sheinbaum se encuentra en primer lugar de popularidad, de acuerdo con el Tracking diario de SDPnoticias del 7 de julio.

Ante la pregunta “¿Por quién de los siguientes políticos es más probable que votara si fuera candidato de Morena a la Presidencia de México en 2024?” los resultados son: