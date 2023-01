La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum. respondió a las críticas por los incidentes en el Metro CDMX y aseguró que “tiene mucha capacidad”.

Claudia Sheinbaum aclaró que el gobierno de la CDMX no está abandonando al Metro y, en cambio se ha hecho una gran inversión para entregarlo en mejores condiciones de las que tenía cuando asumió su cargo.

Asimismo, rechazó las criticas a su gobierno y aseguró que “la jefa de gobierno tiene mucha capacidad” a pesar de los episodios atípicos donde, en algunos casos, han sido por intervención humana.

Claudia Sheinbaum decidió responder a las críticas a su gobierno por los incidentes en el Metro CDMX y aclaró que pese a lo que se pueda pensar, su gobierno está diciendo la verdad en cada caso.

Asimismo, aseguró que se ha estado trabajando como se ha hecho desde el inicio de su gobierno por el bienestar de la CDMX y del Metro.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum envió un mensaje a todos los que dudan de su capacidad al frente de la CDMX que “sí hay capacidad en la jefa de gobierno” y en el gran equipo con el que trabaja.

“En todo esto hay una idea, primero de que no estamos diciendo la verdad y sí la estamos diciendo. Nosotros no mentimos y hacemos nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho y como lo hemos seguido haciendo, Segundo: que no hay capacidad en la jefa de gobierno. Sí hay capacidad en la jefa de gobierno y tenemos un gran equipo”

Claudia Sheinbaum