La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, reconoció a policías de la Ciudad de México (CDMX) y celebró la reducción de delitos de alto impacto en 50 por ciento, entre los que se incluyen a los homicidios dolosos: “en cuatro años hemos hechos historia”.

Claudia Sheinbaum dijo que algunos delitos se han disminuido hasta 60 y 70 por ciento desde que llegó al gobierno capitalino, en el primer trimestre de 2018, comparado con el cuatro trimestre de 2022.

“Yo me siento muy orgullosa de ustedes, hemos logrado lo que parecía imposible, si a mi el primer día que llegue al gobierno de la ciudad, el 6 de diciembre del 2018, cuando en el gabinete de seguridad el primer gabinete, nos sentamos, hicieron el primer reporte, reportaron mas de 10 homicidios. Si a mi ese día me hubieran dicho vamos a trabajar juntos y en cuatro años vamos a lograr que los delitos de alto impacto, todo se reduzcan más del 50 por ciento, algunos 60 por ciento, algunos 70 por ciento. A lo mejor en ese momento hubiera dicho, es difícil, pareciera imposible, ¿y saben qué? lo logramos y falta”

Este jueves 26 de enero se entregaron 91 reconocimientos a agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Investigación de la CDMX, de quienes se dijo orgullosa porque se ha “logrado lo imposible”.

Claudia Sheinbaum recordó que cuando llegó al gobierno se registraban 10 homicidios por día, no obstante no detalló la baja por delito dentro de los que son considerados de alto impacto. Actualmente el promedio diario no alcanza dos.

Claudia Sheinbaum adelanta incrementó de 9% en sueldo de policías

Claudia Sheinbaum adelantó un aumento salarial del 9 por ciento para este inicio de año y va para todas las corporaciones:

Preventiva

Auxiliar

Bancaria Industrial

También se recordó que al elemento que gana Policía del Mes, se hace acreedor a un bono de 50 mil pesos y tres finalistas más uno de 10 mil pesos.

Claudia Sheinabaum afirma: Ernestina Godiy, mejor fiscal de México; Omar García Harfuch, funcionario sin soberbia

Claudia Sheinbaum reconoció a Omar García Harfuch y dijo que aún con su conocimiento habla sin soberbia.

También afirmó que Ernestina Godoy es la mejor fiscal que tiene nuestro país. Destacó que en el equipo de trabajo no se echan la culpa entre ellos.

Omar García Harfuch resaltó baja en percepción de inseguridad

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC), señaló que otro de los logros es respecto a la percepción de seguridad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Consejo Ciudadano da viajes a Cancún a para policía condecorados

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano y de Seguridad de la Ciudad de México, reconoció el logro de bajar 47 por ciento la incidencia delictiva en promedio y dijo que es el mejor resultado en los últimos ocho años.

Salvador Guerrero Chiprés anunció que se va a premiar con un viaje a Cancún, Quintana Roo, a los policías condecorados junto con su pareja.