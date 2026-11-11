La presidenta Claudia Sheinbaum mostró su respaldo a Andrés Manuel López Beltrán tras el video donde cuestiona a Ricardo Salinas Pliego.
“Es muy bueno el video de Andrés Manuel López Beltrán, yo recomiendo que se vea…Es muy relevante las preguntas que hace”Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum recordó que Andrés Manuel López Beltrán ha sido víctima de ataques, pero hasta ese momento, ”no había salido a dar su versión”.
Asimismo, resaltó que Ricardo Salinas Pliego ha sido uno de lo que más ha atacado a López Beltrán por lo que el tabasqueño decidió responder.
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