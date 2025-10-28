Las lluvias torrenciales de la primera semana de octubre en el estado de Puebla, dejaron un saldo negativo de 22 muertos y 2 desaparecidos; entre ellos Liam Tadeo, un niño de 5 años.

A casi 20 días de reportarse la desaparición del menor de edad en la sierra norte del estado, continúan los trabajos de búsqueda a los que se ha sumado equipo especializado.

Por los nulos resultados de las labores de búsqueda del niño de 5 años, Liam Tadeo González, los trabajos llegaron hasta la Presa de Tenango de las Flores en Huauchinango, Puebla.

Llevan búsqueda de Liam Tadeo hasta la Presa Tenango de las Flores

La búsqueda de Liam Tadeo, niño de 5 años desaparecido en Puebla en medio de las lluvias torrenciales, se ha extendido a unos 10 kilómetros de la zona en la que se extravió.

Este lunes 27 de octubre, elementos de emergencia, cuerpos de rescate y militares, se trasladaron hasta la Presa Tenango de las Flores, en Huauchinango, para continuar con la búsqueda.

Las labores a las que se han sumado decenas de voluntarios, llegaron al sitio debido a que el río que cruza cerca de la colonia Piedras Pintadas, donde vivía Liam Tadeo, desemboca en esa presa.

Sobre ello, Enrique Rivera, comisionado Estatal de Búsqueda de Personas, indicó que se trasladaron hasta el punto luego de que ya se realizó un recorrido por el afluente del río sin resultado alguno.

Buscan a Liam Tadeo con equipo especial

Durante los trabajos para dar con el paradero de Liam Tadeo, el niño de 5 años desaparecido en Puebla debido a las lluvias torrenciales, autoridades y cuerpos de rescate desplegaron equipo especial.

Lo anterior debido a que una vez en las inmediaciones de la Presa Tenango de Ls Flores, el personal que se ha sumado a las labores de búsqueda, recurrieron a estos elementos para recorrer y observar toda la zona:

Lanchas

Drones

Cámaras térmicas

Cámaras multiespectrales

No obstante, las acciones no han dado los resultados que se esperan, pues el menor de edad no ha sido localizado, pese a lo cual los trabajos continuarán llevándose a cabo los días siguientes.

Cabe destacar que además de Liam Tadeo, las lluvias torrenciales del pasado 9 de octubre en el estado de Puebla, dejaron otra persona desaparecida, Pedro Segura Muñoz, de 75 años.

Como el caso del niño de 5 años, el hombre de la tercera edad que ya fue buscado en diferentes puntos de la sierra norte, tampoco ha sido localizado hasta este 27 de octubre.