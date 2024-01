Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia de México por la coalición Juntos haremos historia, reitera el mensaje de la justa medianía de la Cuarta Transformación.

Como parte de su gira de precampaña rumbo a las Elecciones 2024, Claudia Sheinbaum visitó este jueves 11 de enero Ciudad Hidalgo, en Michoacán.

En el evento, Claudia Sheinbaum reiteró que, en caso de resultar ganadora en las elecciones del próximo domingo 2 de julio, continuará con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.

Claudia Sheinbaum visitó Ciudad Hidalgo, en el estado de Michoacán, como parte de su gira de precampaña.

En una asamblea con simpatizantes, la precandidata reiteró el mensaje de la justa medianía de la Cuarta Transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La precandidata por la coalición Morena-PT-PVEM, recalcó que no habrá espacio para la corrupción en ningún lugar, en caso de que se convierta en la vencedora de las elecciones.

Cabe recordar que el periodo de precampañas para el Proceso Electoral 2023-2024, inició el pasado 20 de noviembre de 2023 y concluirá el próximo 18 de enero de 2024.

Después de esta fecha, comenzarán formalmente las campañas electorales de las y los candidatos en las Elecciones 2024.

Claudia Sheinbaum enfatizó en su mitin que vivir en la justa medianía y sin los lujos que tenían los ex presidentes, es esencial para la continuación de la Cuarta Transformación.

No va a haber corrupción cuando lleguemos al Gobierno de la República y nos vamos a encargar de que no haya corrupción en ningún lugar de los gobiernos, de que no haya privilegios porque no va a regresar el avión presidencial, ni el Estado Mayor presidencial, ni aquellos lujos de los expresidentes.

Claudia Sheinbaum