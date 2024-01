AMLO dice que su relevo en la presidencia está asegurado con Claudia Sheinbaum ; manifestó que “va a ser una persona responsable, honesta, trabajadora” al frente de México.

El comentario del mandatario nacional, en referencia a las elecciones 2024, tuvo lugar este viernes 5 de enero ante seguidores en el municipio de Acolman, Estado de México, a donde acudió para hablar acerca de los Programas sociales.

Más tarde, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó la muerte del empresario Carlos Bremer, así como la de los 3 Servidores de la Nación que se dirigían a la ciudad de Acapulco.

Durante su discurso ante seguidores de Acolman, en el Estado de México, AMLO aseguró que Claudia Sheinbaum “va a ser una persona responsable, honesta, trabajadora” como su relevo en la presidencia del país.

No obstante, el mandatario nacional no mencionó el nombre de la precandidata a la presidencia por Morena y aliados, pues comentó que hacerlo le merecería una sanción.

Sin embargo, AMLO comentó que al mencionar la palabra relevo podrían “imaginar” de quien se trataba (Claudia Sheinbaum), por lo que consideró que el pueblo espera la continuación de la llamada Cuarta Transformación (4T).

De esta manera el titular del Ejecutivo se dijo tranquilo por el proceso electoral, ya que conoce bien a quien liderará la 4T tras las elecciones 2024, en referencia a Claudia Sheinbaum.

AMLO mencionó que no estaría tranquilo si no tuviera conocimiento de la persona que le sucederá, sin embargo, en este caso sabe quién es y está seguro de que trabajará por el bienestar del pueblo.

De acuerdo con él, el escenario político para el partido guinda “pinta muy bien”, por lo que instó a la población estar tranquila porque la 4T continuará y no regresará la política a la que acusa de corrupción.

Ante esto, AMLO selló su participación diciendo a los presentes que en la transformación del país “no hay marcha atrás”, y seguirán el deseo del pueblo que, de acuerdo con él, es que siga Morena al frente de México .

“Está garantizado el relevo. Si estuviera preocupado, si no supiera de quién va a sustituirme va a ser una persona responsable, honesta, trabajadora, así como se los estoy diciendo, no puedo hablar más porque sino me van a sancionar”.

AMLO