Las lluvias en México afectaron cinco Estados de la República Mexicana, lo que llevó a más de 100 interrupciones en carreteras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo que restablecer.

Con un trabajo continuo, la CFE informó que llevó más de 80% de servicio restablecido y pide a la ciudadanía restante seguir las indicaciones del equipo de seguridad.

Más de 100 interrupciones en carreteras luego de intensas lluvias en México

Luego de días de intensas lluvias en México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) informó los cinco Estados donde hubo afectaciones:

Hidalgo

Puebla

San Luis Potosí

Querétaro

Veracruz

La SICT detalló que la afectación fue directa en la red de carreteras federales, siendo 108 las interrupciones que se derivaron de las fuertes lluvias en México, de los cuales solo faltan 5 por resolver.

Por otra parte, informó que también hubo “caminos estatales y rurales afectados”, mismos que esperan sean restablecidos de forma inmediata.

A la par de interrupciones en carreteras federales hubo caída de árboles, deslaves y crecida de ríos que afectó a los cinco Estados mencionados.

Afectaciones derivadas por la lluvia en México. (@SICTmx)

CFE logra reestablecer más de 80% del servicio

La CFE informó que de los Estados de la República Mexicana que fueron afectados por las intensas lluvias en México, el 80% ya fue resuelto.

La Comisión señaló que fueron 273 mil 059 usuarios, es decir, 85.23% los que han obtenido una resolución a sus problemas en el servicio eléctrico.

Sin embargo, aún se encuentran 3 subestaciones, 12 circuitos y 1 ramales con problemas de energía.

Ante ello, la CFE pide a la población “atender las recomendaciones” recordando que siguen trabajando para restablecer comunicación en carreteras y poblados que lo necesiten tras las lluvias en México.