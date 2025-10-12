Los muertos que han dejado las fuertes lluvias en México en las recientes días y horas se elevan más de 40.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que son 44 personas muertas en los estados mayormente afectados.

Veracruz 18

Hidalgo 16

Puebla 9

Querétaro 1

En total, son 139 municipios los mencionados afectados en los estados señalados, además de San Luis Potosí, los cuales tienen atención prioritaria.

El gobierno de Claudia Sheinbaum informó que se reportan 27 desaparecidos y nuevamente Veracruz es el estado más afectados en ese aspecto.

En Veracruz hay 42 refugios temporales habilitados, en Puebla 83 y 1 refugio en Hidalgo así como también 1 refugio temporal en San Luis Potosí.

Cabe recordar que Poza Rica, Veracruz es una de la es las ciudades más afectada por las recientes lluvias del 8 y 9 de octubre debido al desbordamiento del Río Cazones.

Claudia Sheinbaum informa fecha de inicio de censos del Bienestar por fuertes lluvias en Puebla, Veracruz y más

La presidenta Claudia Sheuinabun visita este 12 de octubre las zonas afectadas de Puebla, Veracruz e Hidalgo.

En ese marco, informó que este lunes van a iniciar los censos del Bienestar para revisar cómo se va a apoyar a las personas afectadas.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) infirmó que ya se han resuelto 103 de las 108 interrupciones carreteras, solo trabaja en cinco restantes.